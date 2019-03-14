Для оценки работы чиновников одной системы KPI недостаточно
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Близкий к Кремлю Экспертный институт социальных исследований провел в четверг круглый стол, на котором сотрудники института и приглашенные эксперты обсудили перенесение в госуправление практик корпоративного управления и задались вопросом о том, почему показатели эффективности (KPI) вызывают многочисленную критику.
По мнению и. о. директора НИИ «Восход» Макара Германа, в первую очередь это связано с тем, что после введения KPI все занимаются только их достижением, а потом все забывается и чиновники начинают «жить по-прежнему». KPI в том или ином виде устанавливают все время – были одни майские указы, сейчас другие, губернаторов оценивают по 15 показателям, напомнил политтехнолог Дмитрий Гусев: «Губернатор пытается достигать KPI, а народу он не нравится – означает ли это, что власть достигает KPI, или нет? Важнее KPI должны быть рейтинги власти, т. е. нравится ли людям то, что делает власть в их регионе».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}