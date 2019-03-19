Генпрокурор предложил ограничить особый порядок рассмотрения уголовных дел
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Чрезмерное использование особого порядка рассмотрения уголовных дел – одна из важных причин ухудшения качества расследования, считает генпрокурор Юрий Чайка. Об этом он заявил, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии своего ведомства. Такой упрощенный подход применяется уже по 70% дел, напомнил генпрокурор. Он убежден, что их удельный вес должен быть снижен. Это, конечно, приведет к росту нагрузки на прокуроров и следователей. Но оборотная сторона – снижение профессионализма сотрудников и ошибки правосудия, напомнил он.
«В конце прошлого года мы совместно с Верховным судом обсудили эти проблемы. Видим их решение в установлении законодателем ограничений на рассмотрение в особом порядке только дел о преступлениях небольшой и средней тяжести», – сказал генпрокурор.
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