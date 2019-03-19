Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: Особый конвейер

Генпрокурор предложил ограничить особый порядок рассмотрения уголовных дел

«Конвейерное правосудие» превратилось в серьезную проблему

Чрезмерное использование особого порядка рассмотрения уголовных дел – одна из важных причин ухудшения качества расследования, считает генпрокурор Юрий Чайка. Об этом он заявил, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии своего ведомства. Такой упрощенный подход применяется уже по 70% дел, напомнил генпрокурор. Он убежден, что их удельный вес должен быть снижен. Это, конечно, приведет к росту нагрузки на прокуроров и следователей. Но оборотная сторона – снижение профессионализма сотрудников и ошибки правосудия, напомнил он.

«В конце прошлого года мы совместно с Верховным судом обсудили эти проблемы. Видим их решение в установлении законодателем ограничений на рассмотрение в особом порядке только дел о преступлениях небольшой и средней тяжести», – сказал генпрокурор.

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