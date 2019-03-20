Политика / Социальная политика

Администрация президента недовольна работой региональных социологов

Претензии есть и к исполнителям социологических исследований, и к их заказчикам

Администрации президента не хватает качественных данных от региональных социологических служб. Об этом заявил в среду на Грушинской социологической конференции начальник департамента обеспечения взаимодействия с экспертными организациями управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Евгений Михайленко, отвечающий в том числе за социологию.

Исследования в регионах для администрации проводят ФОМ и ВЦИОМ, но для полноценного мониторинга этого мало, признался чиновник. По его словам, местные социологические компании редко представляют интересный продукт, хотя запрос на него есть. Среди причин – плохой инструментарий, отсутствие универсального подхода к формулировке вопросов, проведение опросов недобросовестными компаниями, которые «за небольшие деньги соглашаются на объемные исследования, а потом фальсифицируют результаты». В итоге «строить мониторинг на таких данных невозможно», отметил Михайленко. Иногда в регионе происходит резонансное событие, а данных социологии нет – как было недавно в Якутии, где прошли массовые выступления против мигрантов, привел он пример.

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