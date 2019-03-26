Стоит ли новым губернаторам-технократам ждать скорого повышения

Самый заметный карьерный взлет за последнее время совершили воронежский губернатор Алексей Гордеев (на фото) – в вице-премьеры Григорий Сысоев / РИА Новости

Только четверть из сотни губернаторов, покинувших посты с 2011 г., оказались востребованными в исполнительной власти, и лишь 13 из них пошли на повышение. Об этом говорится в обзоре «100 бывших губернаторов: карьерные траектории после отставки», подготовленном фондом «Петербургская политика». Самый заметный карьерный взлет за последнее время совершили воронежский губернатор Алексей Гордеев – в вице-премьеры – и Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий АО) и Владимир Якушев (Тюменская обл.), возглавившие важные министерства. Еще 20 экс-лидеров, по подсчетам экспертов, ушли в федеральный парламент или Счетную палату (в том числе 16 – в Совет Федерации), 14 – в частный или государственный бизнес, 10 – занялись преподавательской или общественной работой, а еще 10 – подверглись уголовному преследованию.

По мнению авторов доклада, актуальность этой темы обусловлена серией недавних отставок, в ходе которой сменилось пять губернаторов, и «полуофициальными заявлениями» о готовности федеральной власти оказывать ушедшим содействие при трудоустройстве. Кроме того, анализ карьеры отставников позволяет выявить приоритеты кадровой политики центра, среди которых, в частности, минимизация рисков самостоятельной политической активности уходящего лидера и отработка разных моделей «транзита власти» на региональном уровне.

Два самых спорных повышения – это назначение экс-главы Севастополя Сергея Меняйло полпредом президента в Сибирском федеральном округе и переход президента Дагестана Магомедсалама Магомедова на пост замглавы администрации президента, говорит президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов: «По статусу это такой вариант повышенного сенаторства». До сих пор нет четкой иерархии, кто важнее: федеральный чиновник или губернатор, и не ясно, повышение это или нет, когда замминистра уходит в губернаторы, продолжает эксперт: «Мечта большинства назначенцев – вернуться на федеральные должности. Мало кто из них рассчитывает провести старость там, куда он назначен. Но чисто технически эта мечта не может быть реализована, потому что мест на всех не хватит». Хотя технократы, как классические карьерные чиновники, рассчитывают вернуться однажды с повышением в Москву – место, в их представлении, более широких возможностей и более высокого качества жизни, отмечает Виноградов.

Большинство губернаторов, уходивших на формальное повышение в министры, полпреды, в администрацию президента или на сопоставимые позиции замминистра и замполпреда, уходили все-таки в почетную отставку, считает политолог Александр Пожалов: «Это, как правило, было связано с ростом их антирейтинга у населения, плохими результатами «Единой России» на выборах или с предстоящими антикоррупционными зачистками местных элит». О полноценном повышении можно говорить только в случаях Гордеева, Якушева и Кобылкина, добавляет он. В отношении же «молодых технократов» формируются ожидания, что они отправлены в регион на один срок и в случае успеха вернутся в новое правительство, но за два года таких примеров нет, а с назначением каждого нового врио конкуренция за право вернуться на федеральные позиции только растет, подчеркивает эксперт: «На федеральном уровне нет такого количества вакантных управленческих позиций». Поэтому вероятнее возвращение технократов в госкорпорации и госкомпании, предполагает Пожалов: «Если речь идет о крупных промышленно значимых регионах, то технократы могут рассматриваться как региональные менеджеры от ведущих ФПГ, «отвечающих» за регион, тем более что система регионального управления и региональная политика приобретают все более корпоративный характер».

В отличие от 1990-х гг. федеральный центр с 2005 г. губернаторов-отставников пристраивает, особенно популярное для них место – Совет Федерации, говорит политолог Александр Кынев. А вот большая федеральная карьера для экс-губернаторов редкость, за последние 15 лет такие случаи единичны – [нынешний мэр Москвы] Сергей Собянин, [вице-премьер] Юрий Трутнев, [бывший вице-премьер] Александр Хлопонин, перечисляет эксперт: «Назначение полпредами вряд ли можно считать повышением, поскольку эти фигуры – обычная номенклатура. Остальное – скорее утешительные призы вроде постов аудиторов Счетной палаты или глав ведомств второго эшелона». При этом среди новых губернаторов много представителей федеральной номенклатуры, карьерных чиновников из министерств и корпораций, отмечает Кынев: «Учитывая возраст, вряд ли они рассчитывали, что делают карьеру, чтобы быть губернатором где-нибудь в Ивановской области или Республике Алтай. Многие из них рассматривают губернаторство как командировку. Но вернутся ли они из нее – большой вопрос: их много, а мест, на которые они рассчитывают, мало». На повышение в будущем пойдут единицы, зависеть это будет от перспективности региона, считает эксперт: «Большой ресурсный регион – это изначально совершенно другая элитная группа. Из периферийного региона шансы сделать карьеру малы».