Конституционный суд рассчитает разумные сроки судопроизводства

Пока в заложенные в законодательстве сроки не укладывается ни одно уголовное дело

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Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу предпринимателя из Коми Бориса Сотникова на нормы УПК, определяющие, что следует считать разумным сроком уголовного судопроизводства Андрей Гордеев / Ведомости

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу предпринимателя из Коми Бориса Сотникова на нормы УПК, определяющие, что следует считать разумным сроком уголовного судопроизводства.

Сотников несколько лет добивался возбуждения уголовного дела о хищении средств гендиректором его предприятия. В ходе проверки дознаватели несколько раз отказывали в возбуждении дела, а прокуратура эти решения отменяла. В итоге доследственная проверка заняла более 6 лет. В ноябре 2015 г. полицейские наконец возбудили дело о хищении, а еще через 2,5 года гендиректора признали виновным, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности: производство по делу растянулось на 8 лет 9 месяцев.