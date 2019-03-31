Конституционный суд рассчитает разумные сроки судопроизводства
Пока в заложенные в законодательстве сроки не укладывается ни одно уголовное дело
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Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу предпринимателя из Коми Бориса Сотникова на нормы УПК, определяющие, что следует считать разумным сроком уголовного судопроизводства
Андрей Гордеев / Ведомости
Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу предпринимателя из Коми Бориса Сотникова на нормы УПК, определяющие, что следует считать разумным сроком уголовного судопроизводства.
Сотников несколько лет добивался возбуждения уголовного дела о хищении средств гендиректором его предприятия. В ходе проверки дознаватели несколько раз отказывали в возбуждении дела, а прокуратура эти решения отменяла. В итоге доследственная проверка заняла более 6 лет. В ноябре 2015 г. полицейские наконец возбудили дело о хищении, а еще через 2,5 года гендиректора признали виновным, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности: производство по делу растянулось на 8 лет 9 месяцев.
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