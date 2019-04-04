Статья опубликована в № 4789 от 05.04.2019 под заголовком: Россия постоянно недоплачивает
Россия лидирует по количеству неисполненных решений ЕСПЧ
Но количество закрытых дел оказалось рекордным
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Россия остается лидером по числу неисполненных решений Европейского суда по правам человека
Евгений Разумный / Ведомости
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) отчитался об исполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) за 2018 г. Россия, согласно данным Комитета министров, продолжает оставаться лидером по числу неисполненных решений: их 1585. Следом идут Турция (1237), Украина (923) и Румыния (309).
Сумма присужденных по делам против России компенсаций, которые должны выплатить российские власти, в минувшем году составила 13,115 млн евро, лидерство по этому показателю Россия уступила только Албании, которой предстояло выплатить 13,453 млн евро.
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