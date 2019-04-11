Центризбирком готов к ручному пересчету электронных голосов

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Странности в работе «электронных урн» уже не раз вызывали недовольство у наблюдателейи партийцев Григорий Сысоев / ТАСС

Центризбирком до сентябрьских выборов внесет уточнения в инструкцию о порядке использования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), подготовленные с участием экспертного сообщества. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова по итогам прошедшего в четверг заседания экспертно-консультативного совета при комиссии. Подготовленный проект поправок («Ведомости» с ним ознакомились) расширяет перечень оснований для ручного пересчета голосов – в их числе, например, появятся многократные (не менее пяти) отказы КОИБов в ходе голосования или при подготовке итогового протокола. Еще одно основание – если результаты голосования не были оглашены через встроенный в КОИБ динамик. Наконец, окружной избирком должен будет рассмотреть жалобу на расхождение между процентом голосов, поданных за кандидата на избирательном участке, оснащенном КОИБами, и результатом в целом на территории, если они существенно (более чем на 15%) отличаются друг от друга.

Поводом для нововведения стала аномалия, обнаруженная наблюдателями на выборах губернатора Приморья 16 декабря 2018 г. Данные с 47 избирательных участков, оборудованных КОИБами образца 2010 г., вводились через пять часов после окончания голосования и практически одновременно, и во всех случаях результат врио губернатора Олега Кожемяко оказался выше 70%, при этом копии протоколов имели сильные отличия в оформлении от стандартных протоколов КОИБов. Однако у краевой комиссии эти результаты сомнений не вызвали. Ранее ЦИК анонсировал ручной пересчет только для КОИБов образца 2010 г., однако теперь аналогичные меры контроля вводятся и для сканеров новейшей конструкции.