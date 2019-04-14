Берни Сандерс – серьезный соперник Трампа на выборах 2020 года

Статья опубликована в № 4795 от 15.04.2019 под заголовком: Берни Сандерс: Я знаю, что такое отключение света и телефона за долги

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Берни Сандерс, сенатор США Justin Sullivan / AFP

На президентских выборах 2016 г. Берни Сандерс оказался главным и единственным соперником Хиллари Клинтон перед праймериз. А ведь поначалу всем казалось, что он просто решил пропиариться. Из документов WikiLeaks стало известно, что руководство демократов помогало Клинтон в ущерб Сандерсу. Неудивительно: Сандерс не член партии. Он независимый политик, который часто сотрудничает с демократами, но нередко становится для них занозой.

В итоге Клинтон вышла один на один с Дональдом Трампом – и проиграла. За два дня до выборов президента в 2016 г. независимая исследовательская компания Gravis Marketing провела опрос. Судя по его результатам, будь на месте Клинтон Сандерс, он одолел бы Трампа. За него готовы были проголосовать 56% респондентов. Правда, социологи не раскрыли результаты по каждому штату и трудно судить, как распределились бы голоса выборщиков.

Следующие президентские выборы пройдут 3 ноября 2020 г. Стать кандидатом от этой партии готовы уже два десятка политиков. Но безусловные лидеры, судя по опросам общественного мнения, бывший вице-президент Джозеф Байден и Сандерс.

Как Сандерс заинтересовался политикой

Отец Сандерса – польский еврей, который в 1921 г. вслед за старшим братом эмигрировал в США, осел в двухкомнатной квартире, которую снял в Бруклине, и занялся торговлей красками. Мать – еврейка из Нью-Йорка. В 1941 г. у них родился второй сын, Берни.

Реализовать американскую мечту семье так и не удалось. Кинофильм «Смерть коммивояжера» был снят будто про отца, тот даже прослезился, впервые его увидев, рассказывал Сандерс. Они не голодали. «Скорее речь о том, покупать то или это. Помню большой спор по поводу штор, можем ли мы себе их позволить. И как моя мама покупала куртку. Мы зашли в 15 магазинов в поисках самой дешевой. Я знаю, что такое отключение света и телефона [за долги]. Поэтому мне нетрудно говорить с рабочим людом», – вспоминал Сандерс на страницах The New Yorker. И позднее признавался, что до сих пор он не может избавиться от мысли, что миллионы семей живут в тех же условиях, что и он когда-то.

Политикой он заинтересовался рано. После войны посреди ночи их разбудил звонок. Из Европы сообщили о судьбе оставшейся в Польше родни. В 1941 г., когда родился Сандерс, сводный брат отца был застрелен на городской площади. Его 11-летняя дочь тоже не пережила войну.

Сандерс не раз говорил, что еще ребенком осознал, как важна политика. Осознал, потому что «парень по имени Адольф Гитлер» победил на выборах в 1932 г., а в результате погибли 50 млн человек, включая 6 млн евреев. Он часто повторял: «Я очень горд, что я еврей».

Сандерс ходил в школу при синагоге изучать Тору, но знакомые утверждают, что он никогда не был религиозным человеком.