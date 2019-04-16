Российские адвокаты жалуются в ЕСПЧ на процедуру лишения их статуса Евгений Разумный / Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобы Виталия Буркина и Сергея Наумова, лишенных адвокатского статуса за нарушение профессиональной этики. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Международной «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы заявителей в Страсбурге. Уфимский адвокат Буркин был наказан за публикации в соцсетях, где критиковал пороки судебной системы. Мордовский адвокат Наумов лишился статуса за то, что пришел в суд в бандане и шортах. Оба доказывают, что были наказаны несоразмерно своему проступку, а виной тому дефект процедуры привлечения адвокатов к ответственности. Решение принимается cоветом адвокатской палаты, который фактически выполняет судебные функции. Однако при этом он не отвечает требованиям о «беспристрастности» и «справедливости», так как фактически находится под контролем президента палаты. Именно президент инициирует обвинение, он же возглавляет квалификационную комиссию и cовет палаты.

Адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов говорит, что в ближайшее время к уже поданным может добавиться жалоба ненецкого адвоката Юрия Филиппских, который лишился статуса после того, как вступил в конфликт с президентом палаты. Поводом для лишения статуса Филиппских стало участие в распределении дел «по назначению», однако проблема на самом деле все та же: решения о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности принимаются заинтересованными лицами. Он напоминает, что сейчас в Госдуме находятся поправки в закон об адвокатуре, которые предусматривают корректировку такой процедуры. Однако будут ли они приняты, не известно.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Николай Рогачев называет жалобы на действующую процедуру привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности «абсолютно несправедливыми». Механизм разбирательства сообщений о нарушениях позволяет сохранять баланс интересов адвокатов и государства, уверен он. Президент палаты действительно возбуждает дисциплинарное производство. Но Кодекс профессиональной этики адвоката четко ограничивает основания, по которым это может быть сделано. Например, в случае с адвокатом из Башкирии это было обращение председателя Верховного суда республики, напоминает он. В любом случае решение о том, было ли допущено нарушение, принимает квалификационная комиссия, которая только наполовину состоит из адвокатов, в нее также входят представители заксобрания, Минюста и судебной системы. Совет палаты не может отступить от оценки, сделанной дисциплинарной комиссией, и только определяет меру ответственности.

Три жалобы на 80 000 адвокатов – это не так много, чтобы свидетельствовать о существовании проблемы и тем более о ее массовом характере, уверен Рогачев, она поднимается людьми, которые недовольны тем, что вседозволенность пресекается адвокатскими палатами.