Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4803 от 25.04.2019 под заголовком: Халифа Хафтар: Из Ливии можно сделать рай на земле

Как «сын» Каддафи строит рай на земле

Командующий самой большой военной группировкой в Ливии Халифа Хафтар торопится взять Триполи до наступления Рамадана

Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), внезапно попал в фавор у Запада. С 4 апреля его армия наступает на Триполи, где засел главный соперник Хафтара в борьбе за власть – премьер-министр правительства национального единства Фаиз Сарадж. ООН уже готовила гневную резолюцию с требованием отвести войска назад, когда вмешались США. В минувшую пятницу Белый дом объявил, что Дональд Трамп обсудил с Хафтаром по телефону «продолжающиеся контртеррористические усилия, направленные на достижение мира и стабильности в Ливии» и признал «важную роль» ЛНА в борьбе с экстремистами.

Видимо, Трампу объяснили, что Хафтар представляет реальную военную силу, иронизирует арабист Николай Сологубовский: «Трамп уже заявлял, что вмешательство Барака Обамы в дела Ливии было ошибкой. Кто сейчас может исправить ошибку? Сами ливийцы. Если американцы будут в этот момент на стороне реальной военной силы, т. е. ЛНА, они смогут наладить деловые отношения с Ливией. Это важно для США. В Америке уже создан особый Ливийский центр сотрудничества, уже подписаны контракты на восстановление аэропортов Ливии».

Хафтар продолжает рваться в столицу. Представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари на днях обещал перебросить к Триполи дополнительные силы, которые должны наконец-то прорвать оборону к югу от Триполи. Медленное продвижение войск он объяснил тем, что районы густо населены и армия не хочет лишних жертв. Но повод спешить есть: 5 мая начинается Рамадан, на время которого, возможно, придется заключить перемирие.

Соратник Каддафи

О жизни Хафтара впору снимать остросюжетный боевик. Он умирал и воскресал, противостоял Америке и помогал ей, сражался на стороне Египта и против Египта, за Каддафи и против Каддафи, не раз чудом избегал гибели, 20 лет провел в изгнании, затеял несколько неудачных мятежей. И вот под старость начал игру, которая сделала его ключевой фигурой в ливийском конфликте.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике