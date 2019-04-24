Как «сын» Каддафи строит рай на земле
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), внезапно попал в фавор у Запада. С 4 апреля его армия наступает на Триполи, где засел главный соперник Хафтара в борьбе за власть – премьер-министр правительства национального единства Фаиз Сарадж. ООН уже готовила гневную резолюцию с требованием отвести войска назад, когда вмешались США. В минувшую пятницу Белый дом объявил, что Дональд Трамп обсудил с Хафтаром по телефону «продолжающиеся контртеррористические усилия, направленные на достижение мира и стабильности в Ливии» и признал «важную роль» ЛНА в борьбе с экстремистами.
Видимо, Трампу объяснили, что Хафтар представляет реальную военную силу, иронизирует арабист Николай Сологубовский: «Трамп уже заявлял, что вмешательство Барака Обамы в дела Ливии было ошибкой. Кто сейчас может исправить ошибку? Сами ливийцы. Если американцы будут в этот момент на стороне реальной военной силы, т. е. ЛНА, они смогут наладить деловые отношения с Ливией. Это важно для США. В Америке уже создан особый Ливийский центр сотрудничества, уже подписаны контракты на восстановление аэропортов Ливии».
Хафтар продолжает рваться в столицу. Представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари на днях обещал перебросить к Триполи дополнительные силы, которые должны наконец-то прорвать оборону к югу от Триполи. Медленное продвижение войск он объяснил тем, что районы густо населены и армия не хочет лишних жертв. Но повод спешить есть: 5 мая начинается Рамадан, на время которого, возможно, придется заключить перемирие.
Соратник Каддафи
О жизни Хафтара впору снимать остросюжетный боевик. Он умирал и воскресал, противостоял Америке и помогал ей, сражался на стороне Египта и против Египта, за Каддафи и против Каддафи, не раз чудом избегал гибели, 20 лет провел в изгнании, затеял несколько неудачных мятежей. И вот под старость начал игру, которая сделала его ключевой фигурой в ливийском конфликте.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}