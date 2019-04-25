Россия ответила на вопросы Страсбургского суда по делу Олега Сенцова

Российские власти ответили на вопросы ЕСПЧ по делу Олега Сенцова Валерий Матыцин / ТАСС

Вопрос о фальсификации представленных в российский суд доказательств находится вне компетенции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), следует из ответа российских властей на вопросы, заданные судом в связи с жалобой украинского режиссера из Симферополя Олега Сенцова. «Ведомостям» удалось познакомиться с этим документом. Северо-Кавказский окружной военный суд в августе 2015 г. приговорил Сенцова к 20 годам колонии за подготовку теракта. Проходивший по этому же делу Александр Кольченко получил 10 лет тюрьмы.

В декабре прошлого года ЕСПЧ коммуницировал их жалобу на приговор, в которой заявители настаивают: признательные показания были получены под пытками, доказательства – сфабрикованы, а судебный процесс – политически мотивированным. Суд задал российским властям ряд вопросов. Его интересует, подвергался ли Сенцов жестокому обращению и был ли суд над украинскими гражданами «независимым и беспристрастным». В связи с этим ЕСПЧ просит прояснить природу показаний осужденных и доказательств по делу. Его также интересует, имелись ли основания для засекречивания личности ряда свидетелей и была ли их информация «единственной или решающей» в процессе.

Ссадины и кровоподтеки у Сенцова российские власти объясняют тем, что во время ареста и обыска он «на непродолжительное время был прижат лицом к стене». Что касается Геннадия Афанасьева, который на процессе отказался от показаний следствию и заявил, что дал их под пытками, то сам Афанасьев в ЕСПЧ не обращался – следовательно, суд «ни при каких обстоятельствах» не может исследовать этот вопрос, настаивает уполномоченный России в Страсбурге замминистра юстиции Михаил Гальперин, подписавший меморандум. По его данным, в отношении «засекреченных» свидетелей были соблюдены все требования УПК. Что касается вопроса о фальсифицированных доказательствах, то власти России «удивлены постановке такого вопроса». Оценка доказательств является задачей и исключительной привилегией российских судов, а «Европейский суд не может выступать в качестве суда четвертой инстанции».

«Но существуют четкие международные стандарты оценки доказательств в уголовном процессе, – возражает адвокат Наташа Добрева, представляющая Сенцова в ЕСПЧ. – Доказательства, полученные с помощью пыток, не могут служить основанием для признания кого-либо виновным». Оценить процесс на соответствие таким стандартам помогут правозащитные НКО, привлеченные к делу в качестве третьих лиц, добавляет она. Разбирательство вступило в финальную стадию, констатирует адвокат: до 3 июня заявители должны представить дополнительные аргументы в пользу требования о справедливой компенсации.

Достаточно жесткий тон меморандума обусловлен политическим контекстом дела и не свидетельствует об изменении общих подходов российских властей к взаимодействию с ЕСПЧ, уверен главный редактор «Бюллетеня Европейского суда» Юрий Берестнев. В подобных случаях это стандартные правила игры.

Ранее ЕСПЧ отложил рассмотрение индивидуальных жалоб, связанных с ситуацией на востоке Украины, до тех пор, пока не будет вынесено постановление по межгосударственному делу «Украина против России». Пока по нему даже не назначена дата публичных слушаний.