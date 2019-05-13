Депутат Госдумы попросил суд приостановить принятие закона об интернет-голосовании
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным постановление Госдумы о принятии в первом чтении законопроекта о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на осенних выборах в Мосгордуму. По его мнению, законопроект противоречит требованиям законодательства, а его применение приведет к нарушению прав граждан – в частности, порядок эксперимента не гарантирует обеспечение тайны голосования и отсутствие принуждения к голосованию. «Это прямой путь к голосованию под давлением, – предупреждает депутат. – Нет никакой возможности проследить, голосуете вы по собственному желанию или вас уже связали, в рот сунули кляп, а в руки – гаджет». Предлагаемые поправки не позволяют оспорить результаты голосования в суде, так как протокол об итогах голосования на цифровом участке не составляется.
Кроме того, отмечается в иске, еще до внесения изменений в федеральное законодательство в Мосгордуму внесен проект закона о дистанционном электронном голосовании на выборах в городской парламент. Такие скоординированные действия различных органов власти могут свидетельствовать о заранее предрешенной позиции по принятию указанного законопроекта, что ставит вопрос о дееспособности института парламентаризма в России, считает депутат. Он просит суд принять обеспечительные меры и запретить рассмотрение Госдумой упомянутого законопроекта.
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