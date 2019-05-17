Росавиация объяснила ошибки пилотов сгоревшего SSJ100

Сергей Фадеичев/ТАСС

Экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в московском аэропорту «Шереметьево», совершил несколько ошибок при заходе на посадку, следует из документа Росавиации, текст которого приводит «РИА Новости».

В частности, пилоты вопреки инструкции не выпустили тормозные щитки во время снижения самолета. «В режиме "direct mode" / "минимальный режим fcs" автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил», – говорится в документе. Кроме того, капитан SSJ100 перед крушением несколько раз с максимальным усилием пытался отклонить судно то вверх, то вниз, выяснили специалисты Росавиации. Это, по мнению ведомства, привело «к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух)».

Росавиация также подтвердила информацию о том, что самолет заходил на посадку с превышением максимальной массы на 1,6 т: в момент снижения его вес составлял 42,6 т. При этом скорость в момент посадки не была превышена: она составляла 155–160 узлов (287–296 км/ч). Согласно руководству по летной эксплуатации, нормальная скорость захода на посадку для имевшихся условий – 155 узлов, пояснила Росавиация.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»