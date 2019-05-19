В России поднимается третья волна регионального патриотизма

Но воспользоваться этим подъемом пока не удается ни власти, ни оппозиции

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Будет ли подъем патриотизма переведен в политическую и социальную риторику или останется нереализованным Ilya Naymushin / REUTERS

В российском обществе созрел тренд на подъем регионального патриотизма, но воспользоваться этим пока не удается ни власти, ни оппозиции. Об этом говорится в докладе фонда «Петербургская политика», представленном в пятницу на конференции экспертной сети «Давыдов. Индекс». По словам президента «Петербургской политики» Михаила Виноградова, региональный патриотизм – это восприятие территории, где проживает человек, как ценности. Проявляться он может по-разному, в том числе и в протестных акциях вроде выступлений против мусорного полигона в Шиесе Архангельской области или против строительства храма вместо сквера в Екатеринбурге.

В докладе сформулирован ряд вопросов. Первый заключается в том, будет ли третья волна регионального патриотизма сильнее или слабее предыдущих. С одной стороны, всплески на рубеже 1960–1970-х и 1980–1990-х гг. вытекали из общесоветского тренда, сейчас же ничего соизмеримого нет. К тому же социальное разочарование не сопровождается снижением привлекательности общероссийской идентичности, а стартовый потенциал местного патриотизма в разных регионах неодинаков. С другой стороны, такой патриотизм способен вскрыть подавленные ранее пласты общественного сознания, он может быть легко упакован в инструментарий дополненной реальности, а его энергетика очевидна уже сейчас – остается лишь облечь ее в слова и формы.