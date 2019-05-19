Россия меняет стратегию посткрымских арбитражных разбирательств с Украиной

Москва отправит представителей даже в те суды, чьей юрисдикции по этим делам не признает

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Сейчас арбитраж в Гааге рассматривает претензии Украины к России Permanent Court of Arbitration

Россия обжаловала два решения международного арбитража в Гааге по искам украинских заявителей и в будущем намерена принимать участие даже в спорах, по которым не признает юрисдикцию этого органа. Об этом заявил в пятницу министр юстиции Александр Коновалов. Ранее Россия не посылала своих представителей на эти процессы, напомнил он, но сейчас решено изменить стратегию: «Россия по-прежнему считает арбитражи не имеющими компетенции в данной части, но будет принимать участие в процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали или могут инициировать в международных арбитражных судах. Мы видим, что в отношении России идет полномасштабная юридическая война, и далеко не всегда добросовестными способами. И это требует более жесткого противостояния, в том числе на ранних этапах».

Сейчас арбитраж в Гааге рассматривает претензии Украины к России относительно прав на прибрежные воды Черного и Азовского морей, а в 2015–2017 гг. туда было подано еще семь заявлений от украинских компаний. В мае 2018 г. арбитраж вынес первое решение по искам 18 украинских компаний, присудив им $159 млн, а в апреле 2019 г. обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44,4 млн.