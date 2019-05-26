Российские христиане-пятидесятники пожаловались в ЕСПЧ на закон Яровой

Закон Яровой слишком широко трактует понятие миссионерской деятельности, считают российские евангелисты Андрей Гордеев / Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу нижегородского отделения христиан-пятидесятников «Библейский центр «Посольство Иисуса», сообщил адвокат Сергей Чугунов, представляющий евангелистов в Страсбурге. В 2018 г. организацию оштрафовали на 100 000 руб. за незаконную миссионерскую деятельность. Поводом стал размещенный ею в интернете видеоролик с интервью студентки местного вуза из Зимбабве Кудзай Нямаребву. У нее не было разрешения на миссионерскую деятельность, а по результатам экспертизы, проведенной по инициативе ФСБ, интервью «носит скрытый миссионерский характер, основанный на непосредственном религиозном опыте и устном свидетельстве», отмечается в жалобе (есть у «Ведомостей»).

Библейский центр утверждает, что российские власти нарушили право на свободу вероисповедания (ст. 9 Конвенции о защите прав человека) и свободу объединений (ст. 11). Интервью не являлось проповедью, но поправки в закон о свободе совести, принятые в 2016 г. в рамках так называемого пакета Яровой, ввели понятие миссионерской деятельности, которое содержит слишком расплывчатые формулировки, указывают заявители. И это, по их мнению, позволяет квалифицировать как миссионерскую практически любую деятельность религиозной организации и даже просто раскрытие гражданами своих религиозных убеждений.

Непонятно, какое разрешение должен получать прихожанин, чтобы дать интервью, которое официально распространяется зарегистрированной религиозной организацией, говорит Чугунов. По его словам, эти поправки уже пытались оспорить в Конституционном суде, который не нашел в них противоречия Конституции, но дал свое толкование, введя понятие «системообразующего признака миссионерской деятельности». Что, впрочем, практически не повлияло на правоприменительную практику, добавляет Чугунов, так как и это определение не обладало достаточной ясностью.

Экс-депутат Госдумы Игорь Зотов, вносивший в 2016 г. «миссионерские» поправки (они появились в пакете Яровой перед вторым чтением), говорит, что ему трудно комментировать частный случай, о деталях которого он ничего не знает. Но какие-то «перегибы на местах» не исключены, допускает он: «Я исходил из того, что вера верой, а порядок должен быть».

Пресс-служба Минюста сообщила, что жалоба Библейского центра не коммуницирована ЕСПЧ, поэтому прокомментировать ее «не представляется возможным».

Первым пожаловался в ЕСПЧ на закон Яровой американский миссионер из Орла Дональд Осеваарде, оштрафованный за расклейку объявлений с приглашением на молитвенное собрание. Жалоба подана в 2017 г. и уже коммуницирована, говорит юрист «Мемориала» Татьяна Глушкова. ЕСПЧ среди прочего интересовала предсказуемость применения нового закона и соразмерность вводимых ограничений. Российские власти в ответ ссылались на действующее законодательство, никак не объяснив необходимости его ужесточения, вспоминает Глушкова.

Кроме того, в ЕСПЧ жаловались пастор из Сочи Алексей Колясников, оштрафованный на 30 000 руб. за публичное чтение Библии в кафе, и служитель евангелистской церкви из Индии Викторимманувел Мани, оштрафованный и высланный из России за продажу религиозных брошюр без соответствующих разрешений. Но это были частные жалобы, а зарегистрированная религиозная организация жалуется в ЕСПЧ впервые, отмечает Чугунов.

По данным судебной статистики, в 2018 г. к ответственности за нарушение закона о свободе совести привлекались 169 физических и 78 юридических лиц. Но судебный департамент не дает разбивки по видам нарушений (ответственность за незаконную миссионерскую деятельность предусмотрена п. 4 ст. 5.26 КоАПа). Хотя какое-то представление об эффективности нововведения получить можно: если в 2015 г. по ст. 5.26 было привлечено всего три человека, то в 2016 г. (поправки Яровой вступили в силу с июля) уже 47 физических и юридических лиц.