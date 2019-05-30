Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4824 от 31.05.2019 под заголовком: Минюст начал чистку

Минюст приступил к ликвидации партий, не выполняющих нормативы по участию в выборах

Пока право на существование подтвердили менее трети действующих партий

Верховный суд в июне рассмотрит иск Минюста о ликвидации Народной партии «За женщин России», сообщает сайт суда. По данным человека, близкого к Центризбиркому, партия не выполнила требование об обязательном участии в выборах: в течение семи лет с момента регистрации она должна поучаствовать либо в одной федеральной кампании, либо в ряде региональных (губернаторские выборы в девяти регионах или парламентские в 17), либо в муниципальных кампаниях в 43 регионах.

Пресс-служба Минюста сообщила «Ведомостям», что в суд направлены иски о ликвидации трех партий – «За женщин России», «Альянса зеленых» и «Союза горожан». Анализ соблюдения требований об участии в выборах проводится в рамках плановых проверок на основании сведений ЦИК, говорится в ответе ведомства.

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