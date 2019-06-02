Рейтинги Путина снижаются уже почти год
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Доверие россиян к президенту Владимиру Путину продолжает снижаться. По данным ВЦИОМа, на неделе с 20 по 26 мая он составил 30,5% – это новый минимум с 2006 г. (более ранних данных на сайте ВЦИОМа нет). Прошлый антирекорд (31,7%) был зафиксирован неделей ранее.
Другая методика
Данный вопрос является открытым, т. е. респонденты сами называют политиков, которым они доверили бы решение важных государственных вопросов. Но в пятницу ВЦИОМ впервые обнародовал похожий по смыслу закрытый вопрос. У респондентов спрашивали, доверяют ли они конкретным политикам: Путину, премьеру и лидеру «Единой России» Дмитрию Медведеву и лидерам парламентской оппозиции – Геннадию Зюганову (КПРФ), Владимиру Жириновскому (ЛДПР) и Сергею Миронову («Справедливая Россия»). В этом опросе уровень доверия Путину составил 72,3%. Подобный вопрос респондентам много лет задает ФОМ, у которого на прошлой неделе сумма ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю» составила 60% (минус 2 п. п. к предыдущей неделе).
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