Статья опубликована в № 4827 от 05.06.2019 под заголовком: Кто правит Россией
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
Эксперты оценили влияние и перспективы членов ближнего круга президента России
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Кто правит Россией
Евгений Разумный / Ведомости
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг». В политбюро входят люди ближнего круга Путина, имеющие возможность аккумулировать значительные ресурсы, распоряжаться ими и создавать собственные сети влияния, причем их формальные позиции в государстве «важны, но не являются определяющими при оценке политического влияния», подчеркивают авторы доклада.
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