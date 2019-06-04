Политика / Власть
Статья опубликована в № 4827 от 05.06.2019 под заголовком: Кто правит Россией

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Эксперты оценили влияние и перспективы членов ближнего круга президента России

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг». В политбюро входят люди ближнего круга Путина, имеющие возможность аккумулировать значительные ресурсы, распоряжаться ими и создавать собственные сети влияния, причем их формальные позиции в государстве «важны, но не являются определяющими при оценке политического влияния», подчеркивают авторы доклада.

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Комментарии
murashka
06:52 05.06.2019
Если выборы не признаны, то не признаны: ни 18г, ни 24г, ни темная комната.
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