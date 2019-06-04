Бывшему полицейскому не удалось оспорить запрет на выезд за границу
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Верховный суд во вторник отклонил иск бывшего сотрудника ГИБДД, который добивался признания незаконным приказа МВД, запрещающего сотрудникам ведомства свободный выезд за границу. Суд огласил только резолютивную часть постановления, мотивы принятого решения станут известны позднее.
Бывший командир взвода ДПС УВД Южного административного округа Москвы Максим Лужных, уволенный за то, что провел отпуск в Доминиканской Республике, оспаривал подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России от 12 сентября 2013 г. № 705-дсп «Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ» в той его части, которая подразумевает запрет на свободный выезд за границу для сотрудников, не имеющих допуска к государственной тайне. Конституцией каждому гражданину гарантировано право свободно выезжать за пределы страны, напомнил администратор правозащитного паблика «В контакте» Владимир Воронцов, представлявший в суде заявителя. Права граждан могут быть ограничены только федеральным законом, но не подзаконным актом. Например, выезд за границу для граждан, допущенных к сведениям особой важности или совершенно секретным, ограничен законом о порядке выезда из Российской Федерации. Но оспоренный Лужных приказ МВД по умолчанию распространяет этот запрет на всех сотрудников МВД – даже тех, кто не является носителем гостайны.
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