Тереза Мэй подала заявление об отставке

Премьер Великобритании Тереза Мэй уведомила консервативную партию о своей отставке, передает Reuters. Она продолжит исполнять обязанности лидера партии и премьера до избрания преемника.

Процедура выбора нового лидера партии и премьера начнется на следующей неделе. Сначала с 10 по 16 июня будет сформирован список кандидатов на пост лидера консервативной партии. К концу июня парламентская фракция подготовит итоговый список претендентов, после этого члены партии начнут обсуждать кандидатур.

На пост лидера консервативной партии претендуют более 10 кандидатов. Среди них — бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, министр внутренних дел Саджид Джавид, министр окружающей среды Майкл Гоув, лидер палаты общин Андреа Ледсом и министр иностранных дел Джереми Хант.

О предстоящем уходе Мэй объявила 24 мая. Она сказала, что сделала все возможное для Brexit, но не смогла добиться выхода страны из ЕС на ранее одобренных условиях.