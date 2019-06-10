Суд не признал экс-губернатора Гайзера организатором преступного сообщества

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Замоскворецкий суд Москвы в понедельник приговорил бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб Сергей Фадеичев / ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник приговорил бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб., сообщила в понедельник пресс-служба Мосгорсуда. Суд признал экс-губернатора виновным в мошенничестве, отмывании доходов и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, пункты «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). При этом по статье об организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК) Гайзер оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Остальные 12 фигурантов приговорены к срокам от девяти лет лишения свободы до пяти лет условно. Оглашена только резолютивная часть решения, мотивы решения станут известны позднее.

Между тем обвинение просило для Гайзера 21 год колонии – рекордный срок для бывших губернаторов, а для остальных фигурантов – от восьми до 20 лет. Возможность ставить вопрос о таких сроках прокурор получил именно за счет самого тяжелого из предъявленных обвинений – в организации и участии в преступном сообществе (грозит лишением свободы на срок от 12 до 20 лет). По версии следствия, в 2005–2015 гг. его участники похитили акции птицефабрики «Зеленецкая» на 3,3 млрд руб., 67 млн руб. из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми и получили взяток более чем на 198 млн руб. за назначение разных лиц на должности и покровительство.