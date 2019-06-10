Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: Паспортов не жалко

Россияне согласны дать паспорта жителям самопровозглашенных республик

Треть респондентов опасаются повышения нагрузки на российский бюджет

«Левада-центр» предоставил «Ведомостям» данные опроса, по которым 70% россиян поддержали предложение президента Владимира Путина в упрощенном порядке выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Против – всего 22% респондентов.

36% россиян считает главным следствием раздачи паспортов дополнительное бремя, которое вынужден будет понести российский бюджет, 26% предвидит ухудшение отношений с Украиной, а 22% возражает им: паспорта будут способствовать их улучшению.

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