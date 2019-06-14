Бесплатные адвокаты оказались слишком навязчивыми
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Жалобу бывшего руководителя межрайонной налоговой инспекции № 1 Тувы Юрия Кавалерова принял к рассмотрению Конституционный суд (КС), об этом сообщается на его сайте. Вместе с еще тремя высокопоставленными налоговиками его обвиняют в покушении на получение взятки. Кызылский городской суд назначил Кавалерову двух адвокатов за государственный счет, хотя у него уже имелся защитник, соглашение с которым заключили родственники обвиняемого, и этот адвокат был допущен к делу. Кавалеров отказался от адвокатов за госсчет, однако судья не удовлетворила его ходатайство. Свое решение суд мотивировал тем, что отказ от защитника не является обязательным для суда, а обстоятельства, исключающие участие в деле адвокатов по назначению, отсутствуют.
Право задержанного и обвиняемого на защитника закреплено в Конституции и является одним из наиболее значимых, отмечается в жалобе, с которой удалось познакомиться «Ведомостям». Однако в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) суд не ограничен количеством назначаемых для одного подсудимого защитников, указывает заявитель. По его мнению, это приводит к манипулированию его правом на квалифицированную юридическую помощь и способствует ситуации множественной защиты без воли на то доверителя. Кавалеров напоминает, что ранее КС уже высказывался в том смысле, что реализация права пользоваться помощью адвоката не может быть поставлена в зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело. Но эта позиция оказалась не воспринята судебной практикой, сокрушается он.
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