Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Защита от адвоката

Бесплатные адвокаты оказались слишком навязчивыми

Конституционный суд проверит нормы, не позволяющие отказываться от защитников по назначению

Жалобу бывшего руководителя межрайонной налоговой инспекции № 1 Тувы Юрия Кавалерова принял к рассмотрению Конституционный суд (КС), об этом сообщается на его сайте. Вместе с еще тремя высокопоставленными налоговиками его обвиняют в покушении на получение взятки. Кызылский городской суд назначил Кавалерову двух адвокатов за государственный счет, хотя у него уже имелся защитник, соглашение с которым заключили родственники обвиняемого, и этот адвокат был допущен к делу. Кавалеров отказался от адвокатов за госсчет, однако судья не удовлетворила его ходатайство. Свое решение суд мотивировал тем, что отказ от защитника не является обязательным для суда, а обстоятельства, исключающие участие в деле адвокатов по назначению, отсутствуют.

Право задержанного и обвиняемого на защитника закреплено в Конституции и является одним из наиболее значимых, отмечается в жалобе, с которой удалось познакомиться «Ведомостям». Однако в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) суд не ограничен количеством назначаемых для одного подсудимого защитников, указывает заявитель. По его мнению, это приводит к манипулированию его правом на квалифицированную юридическую помощь и способствует ситуации множественной защиты без воли на то доверителя. Кавалеров напоминает, что ранее КС уже высказывался в том смысле, что реализация права пользоваться помощью адвоката не может быть поставлена в зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело. Но эта позиция оказалась не воспринята судебной практикой, сокрушается он.

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Комментарии
avatar-ds
00:09 14.06.2019
Эх, жаль, Кафка не дожил...
00
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