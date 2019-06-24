Российские министры ночуют в президентских номерах
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Только Минпромторг в 2016–2017 гг. потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных поездок минимум 19,2 млн руб., подсчитали авторы расследования, которое «Трансперенси интернешнл Россия» публикует во вторник. А министр промышленности Денис Мантуров во время зарубежных командировок селился в 5-звездочных отелях, выбирая номера президент-класса.
Такие данные стали доступны благодаря актам выполненных работ, которые публикует на сайте госзакупок ведомство. Так, в 2016 г. министр ездил в Джакарту налаживать торговлю России и Индонезии и останавливался в президентском номере отеля The Ritz-Carlton за 218 408 руб. в сутки. В том же 2016 году во время поездки в Шанхай он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн руб. в сутки (площадь 400 кв. м, двухэтажная большая столовая, гостиная с камином и балконом, кабинет, туалетная комната для гостей, просторная отдельная гардеробная с радио, погодной панелью и сушилкой для ногтей, мраморная ванная комната, ежедневная корзина с фруктами и местная газета). Другие сотрудники ведомства в командировках тоже проводили время с комфортом. Так, ночь, проведенная в 2016 г. замминистра Георгием Каламановым в номере делюкс иерусалимского The David Citadel Hotel обошлась налогоплательщикам в 45 949 руб., а две ночи в люксе дубайского Five Palm Jumeriah Dubai – в 53 660 руб.
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