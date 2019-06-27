С чем связано уголовное дело против Сергея Петрова
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27 июня в нескольких офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге с 9 утра шли обыски – работали сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. Возможный повод для обысков «Ведомостям» назвал основатель «Рольфа» Сергей Петров – попытка рейдерского захвата. По его словам, подозреваемыми по делу проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и бывший директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро. Луковецкая в июне назначена вице-президентом по продажам и маркетингу в компании «Аурус», сообщала пресс-служба ФГУП НАМИ (у нее контроль в «Аурусе»). «Она находится в отпуске, вернется 4 июля», – говорит человек, знакомый с менеджерами «Ауруса». Представитель НАМИ отказался от комментариев. Луковецкая на звонки не ответила.
Кайро – зампредседателя совета директоров «Рольфа», связаться с ним не удалось. Петров за границей и возвращаться не собирается.
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