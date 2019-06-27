Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: «Рольф» попал в аварию

С чем связано уголовное дело против Сергея Петрова

Основатель «Рольфа» мог стать жертвой новой тенденции в работе правоохранителей

27 июня в нескольких офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге с 9 утра шли обыски – работали сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. Возможный повод для обысков «Ведомостям» назвал основатель «Рольфа» Сергей Петров – попытка рейдерского захвата. По его словам, подозреваемыми по делу проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и бывший директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро. Луковецкая в июне назначена вице-президентом по продажам и маркетингу в компании «Аурус», сообщала пресс-служба ФГУП НАМИ (у нее контроль в «Аурусе»). «Она находится в отпуске, вернется 4 июля», – говорит человек, знакомый с менеджерами «Ауруса». Представитель НАМИ отказался от комментариев. Луковецкая на звонки не ответила.

Кайро – зампредседателя совета директоров «Рольфа», связаться с ним не удалось. Петров за границей и возвращаться не собирается.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Stesh
06:20 28.06.2019
Когда выводят из страны наворованное из бюджета или на продаже недр - проблем нет. Но когда это делает человек, построивший свой бизнес сам и снуля - товарищ майор возбуждается. ...проспав 5 лет, правда.
181
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике