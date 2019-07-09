Почему Путин не прислушался к призыву ввести санкции против Грузии
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Санкции против Грузии из-за оскорблений в адрес президента России со стороны ведущего телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии вводить не стоит, заявил во вторник Владимир Путин. «Ради восстановления полноценных отношений [с Грузией] я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения», – сказал он журналистам. В Грузии есть люди, которые протестуют против этих оскорблений, напомнил Путин, и от санкций стоит отказаться и «ради этих людей». Президент также выступил против уголовного преследования журналиста Габунии в России: «Много чести». Ругань и брань – лишь производные от политики людей, которые либо по незнанию, либо намеренно «раздувают антироссийские настроения» в Грузии, считает президент.
За несколько минут до выступления Путина к российским властям обратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала не поддаваться «на провокации радикальных сил» в Грузии, чтобы не способствовать достижению их целей. Незадолго до обращения Зурабишвили Госдума рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения к Грузии дополнительных экономических мер «в связи с продолжением недружественных действий» и внести соответствующие предложения президенту России.
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