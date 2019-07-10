Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4852 от 11.07.2019 под заголовком: Граждане снова боятся крови

Россияне все больше опасаются кровопролитных межнациональных столкновений

Снижение антизападных настроений обернулось ростом ксенофобии

Доля россиян, считающих, что в стране сейчас возможны массовые кровопролитные столкновения на национальной почве, заметно выросла, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Сейчас так полагает 31% опрошенных против 19% в 2017 г., хотя после присоединения Крыма в 2014 г. этот показатель постоянно снижался. При этом лишь 15% респондентов (в 2017 г. – 8%) допускают возможность таких столкновений там, где они живут.

Существенный рост подобных опасений нередко происходит после громких межэтнических конфликтов. Так, после событий в карельской Кондопоге в сентябре 2006 г. такие страхи выражали 50% опрошенных, после выступления националистов на Манежной площади в Москве в 2010 г. – 59%, а после волнений в столичном Бирюлеве в 2013 г. – рекордные 62%. Поводом для нынешнего опроса стали события в с. Чемодановка (Пензенская обл.), где после массовой драки жителей с цыганами прошел стихийный народный сход.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике