Россияне все больше опасаются кровопролитных межнациональных столкновений
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Доля россиян, считающих, что в стране сейчас возможны массовые кровопролитные столкновения на национальной почве, заметно выросла, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Сейчас так полагает 31% опрошенных против 19% в 2017 г., хотя после присоединения Крыма в 2014 г. этот показатель постоянно снижался. При этом лишь 15% респондентов (в 2017 г. – 8%) допускают возможность таких столкновений там, где они живут.
Существенный рост подобных опасений нередко происходит после громких межэтнических конфликтов. Так, после событий в карельской Кондопоге в сентябре 2006 г. такие страхи выражали 50% опрошенных, после выступления националистов на Манежной площади в Москве в 2010 г. – 59%, а после волнений в столичном Бирюлеве в 2013 г. – рекордные 62%. Поводом для нынешнего опроса стали события в с. Чемодановка (Пензенская обл.), где после массовой драки жителей с цыганами прошел стихийный народный сход.
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