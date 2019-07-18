Верховный суд задумался о добросовестности
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Недобросовестные действия участников судебных процессов, которые вводят в заблуждение не только друг друга, но и суд, – это серьезная проблема для устойчивости гражданского оборота и правовой защищенности граждан, заявил в среду на заседании клуба им. Замятнина секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов. По его мнению, введение суда в заблуждение должно стать экономически невыгодным, иначе «ложь в суде рискует стать нормой». Пока же выгоду приносит скорее лживое поведение участников процесса, признает он.
Формально из принципа добросовестности вытекают все нормы Гражданского кодекса, напомнил судья Иван Разумов, но излишняя ориентация на него может привести к обвинению судов в «нормотворчестве». Поэтому пользоваться таким инструментом следует осторожно, считает судья, – например, когда нужно примирить на практике противоречивые нормы законодательства. Скажем, если оно обязывает предпринимателя одновременно принять меры к ликвидации кризиса и инициировать процедуру своего банкротства, то нельзя наказывать бизнесмена, если он добросовестно выполнял план по выходу из кризиса.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}