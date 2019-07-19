Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4858 от 19.07.2019 под заголовком: От адвоката тоже есть защита

Бесплатного адвоката нельзя навязывать, но можно не увольнять

Конституционный суд разъяснил правила сосуществования защитников по назначению и по соглашению

Конституционный суд не разрешил обвиняемым увольнять назначенных государством защитников без санкции суда даже при наличии адвоката по соглашению. Об этом говорится в опубликованном в четверг постановлении суда. Поводом для проверки ст. 50 и 52 УПК стала жалоба бывшего руководителя межрайонной налоговой инспекции № 1 Тувы Юрия Кавалерова, которого судили за покушение на получение взятки. Суд назначил ему двух адвокатов за госсчет, от которых он попытался отказаться после того, как родственники заключили соглашение с другим защитником. Однако в отводе назначенных адвокатов заявителю было отказано со ссылкой на то, что его отказ от защитника не является обязательным для суда. Кавалеров посчитал это манипулированием его правом на квалифицированную юридическую помощь.

Конституционный суд с ним согласился. Закон не предполагает навязывания обвиняемому конкретного защитника, подчеркивается в решении. Но право на выбор адвоката может быть ограничено в целях защиты прав потерпевших и других обвиняемых, а основанием для этого может быть, например, длительная неявка избранного защитника в суд. При этом суд не должен отказывать обвиняемому в отводе защитника по назначению, если в его поведении и в поведении приглашенного адвоката отсутствуют признаки злоупотребления правом на защиту. В каждом конкретном случае суд должен установить, нет ли причин для признания отказа от адвоката вынужденным, а решение об отклонении такого отказа должно быть обоснованным и мотивированным, настаивает Конституционный суд. Дело Кавалерова должно быть пересмотрено.

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