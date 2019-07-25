Политика / Власть
Статья опубликована в № 4863 от 26.07.2019 под заголовком: Госдума надвое сказала

Чем занималась Госдума в весеннюю сессию

Депутаты приняли много социальных законов, но больше запомнились закручиванием гаек

В ходе завершившейся в четверг весенней сессии Госдумы было рассмотрено немало социальных законопроектов, призванных хотя бы частично сгладить негативный эффект от одобренной депутатами в 2018 г. пенсионной реформы. Но запомнилась сессия громкими инициативами, связанными с новыми ограничениями прав граждан, и международными скандалами.

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