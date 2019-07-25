Статья опубликована в № 4863 от 26.07.2019 под заголовком: Госдума надвое сказала
Чем занималась Госдума в весеннюю сессию
Депутаты приняли много социальных законов, но больше запомнились закручиванием гаек
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Образ Госдумы в глазах россиян остается неоднозначным
Андрей Гордеев / Ведомости
В ходе завершившейся в четверг весенней сессии Госдумы было рассмотрено немало социальных законопроектов, призванных хотя бы частично сгладить негативный эффект от одобренной депутатами в 2018 г. пенсионной реформы. Но запомнилась сессия громкими инициативами, связанными с новыми ограничениями прав граждан, и международными скандалами.
Самое заметное
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}