Как московские СМИ «засветили» список мэрии на выборах в Мосгордуму

Статья опубликована в № 4867 от 01.08.2019 под заголовком: В газетах врать не будут

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Оппозиционных кандидатов (на фото) в отличие от их провластных соперников городские СМИ не заметили Андрей Гордеев / Ведомости

Перед началом кампании по выборам в Мосгордуму издания административных округов Москвы проявляли повышенный и систематический интерес к кандидатам из так называемого списка мэрии, выяснили эксперты движения «Голос». Официально власти отрицают наличие списка лиц, участие которых в выборах поддержано мэрией и сопровождается с применением административного ресурса. Однако, настаивают авторы публикуемого в четверг аналитического доклада «Голоса», с января-февраля 2019 г. в окружных газетах с нарастающей интенсивностью начали появляться публикации, направленные на повышение узнаваемости и формирование положительного имиджа будущих «административных кандидатов». Массовый характер и относительная синхронность появления материалов подтверждает скоординированность кампании. При этом внимания окружных СМИ избежали действующие депутаты, отказавшиеся от участия в новых выборах, и оппозиционные кандидаты, включая муниципальных депутатов. Эти действия, имеющие признаки заранее административно спланированной и согласованной политической кампании, привели к значительному искажению информационного поля, констатируют авторы доклада.

Исследованию подверглись 268 номеров газет 11 столичных префектур, которые издаются многотысячными тиражами, бесплатно попадают в большинство почтовых ящиков, распространяются в бюджетных организациях и публичных местах. По оценке «Голоса», расходы города на издание и распространение этих газет, а также продвижение их материалов в интернете составляют примерно 450–500 млн руб. в год, а за период, предшествующий кампании (с января по июнь 2019 г.), они могли превысить 200 млн руб.