Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4868 от 02.08.2019 под заголовком: Власть протесты не прощает

Доказательств массовых беспорядков в Москве явно недостаточно, но силовиков это не остановит

К уголовной ответственности после протестной акции 27 июля привлекут более 10 человек, обещает следствие

Следственный комитет России в четверг назвал имена первых трех фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, которое было возбуждено после прошедшей 27 июля в центре Москвы несогласованной протестной акции в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных к сентябрьским выборам в Мосгордуму. В тот день было задержано, по данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», 1373 человека, многие оштрафованы или арестованы по обвинениям в административных правонарушениях. Более 10 участников акции теперь могут быть привлечены и к уголовной ответственности – Следственный комитет утверждает, что располагает доказательствами их причастности к массовым беспорядкам. Речь идет о «принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы», сказано в сообщении ведомства.

Первые задержанные

Пять из них уже задержаны, сообщил Следственный комитет, однако в четверг были названы имена лишь троих: это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике