Доказательств массовых беспорядков в Москве явно недостаточно, но силовиков это не остановит

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Факт массовых беспорядков в Москве очевиден пока не всем, но подозреваемые у следствия уже есть Евгений Разумный / Ведомости

Следственный комитет России в четверг назвал имена первых трех фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, которое было возбуждено после прошедшей 27 июля в центре Москвы несогласованной протестной акции в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных к сентябрьским выборам в Мосгордуму. В тот день было задержано, по данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», 1373 человека, многие оштрафованы или арестованы по обвинениям в административных правонарушениях. Более 10 участников акции теперь могут быть привлечены и к уголовной ответственности – Следственный комитет утверждает, что располагает доказательствами их причастности к массовым беспорядкам. Речь идет о «принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы», сказано в сообщении ведомства.

Первые задержанные

Пять из них уже задержаны, сообщил Следственный комитет, однако в четверг были названы имена лишь троих: это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.