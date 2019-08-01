Доказательств массовых беспорядков в Москве явно недостаточно, но силовиков это не остановит
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Следственный комитет России в четверг назвал имена первых трех фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, которое было возбуждено после прошедшей 27 июля в центре Москвы несогласованной протестной акции в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных к сентябрьским выборам в Мосгордуму. В тот день было задержано, по данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», 1373 человека, многие оштрафованы или арестованы по обвинениям в административных правонарушениях. Более 10 участников акции теперь могут быть привлечены и к уголовной ответственности – Следственный комитет утверждает, что располагает доказательствами их причастности к массовым беспорядкам. Речь идет о «принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы», сказано в сообщении ведомства.
Первые задержанные
Пять из них уже задержаны, сообщил Следственный комитет, однако в четверг были названы имена лишь троих: это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}