Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4869 от 05.08.2019 под заголовком: Советское лучше российского

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Этот расклад мнений сохраняется даже в самые благоприятные для власти годы, отмечают социологи

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек». Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%). Такой расклад сохранялся даже в самые благоприятные для власти годы, отмечают социологи, – в 2008 г., когда был пик массовой удовлетворенности экономическим положением и патриотически-милитаристской гордости после войны с Грузией, и в 2015–2016 гг., в период крымской мобилизации, патриотической эйфории и наибольшей удовлетворенности деятельностью власти.

Использованный в данном исследовании метод, когда респондент выбирает из большого числа определений те, которые соответствуют его представлениям об объекте, позволяет выявить скрытые установки и избежать подстраивания под «правильное мнение», поясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Это ослабляет возможности конформистского самоконтроля респондента, позволяя ему называть те характеристики, которые обычно он старается контролировать из соображений необходимости следовать общепринятым социальным нормам, из лицемерия или оппортунизма». А устойчивость подобных мнений свидетельствует о том, что речь идет о «глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлений», добавляет социолог.

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