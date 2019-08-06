Москва подтвердила отказ от создания наземных ракет средней дальности

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Владимир Путин не будет торопиться с размещением новых ракет, если этого не сделает Дональд Трамп KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Президент Владимир Путин выступил в понедельник с заявлением о завершении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). «ДРСМД больше нет. Он списан американскими коллегами в архив и остался лишь в истории», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. И хотя в конце заявления содержится призыв «не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности», Путин полагает, что в данный момент разрушение ДРСМД «серьезнейшим образом» осложнило ситуацию в мире и породило фундаментальные риски для всех. Ликвидация ДРСМД поставила под угрозу договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, истекающий в 2021 г., и многосторонний договор о нераспространении ядерного оружия, а это угрожает неконтролируемой гонкой вооружений, заявил Путин.

В связи с этим он поручил Минобороны, МИДу и СВР «внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности». В случае получения достоверной информации о том, что США «завершили разработку и приступили к производству» таких ракет, Россия начнет «полноформатную разработку аналогичных ракет». При этом Путин повторил взятые им в январе 2019 г. обязательства не размещать такие ракеты «в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства». До этого момента «реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из ДРСМД, будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования Х-101 и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон», отметил Путин.