Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% из-за протестов

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Призывать москвичей к участию в выборах в Мосгордуму власти начали совсем недавно Максим Стулов / Ведомости

Мэрия Москвы рассчитывает, что явка на сентябрьские выборы в Мосгордуму может достичь 30%, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к мэрии. Они связывают это с возможным ростом протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов. Но результат выборов, считают в мэрии, все равно будет хорошим для власти, говорит один из собеседников.

Что нужно власти