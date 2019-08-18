Политика / Власть
Статья опубликована в № 4879 от 19.08.2019 под заголовком: Протестная явка

Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% из-за протестов

Кому это будет выгодно, мнения экспертов расходятся

Мэрия Москвы рассчитывает, что явка на сентябрьские выборы в Мосгордуму может достичь 30%, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к мэрии. Они связывают это с возможным ростом протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов. Но результат выборов, считают в мэрии, все равно будет хорошим для власти, говорит один из собеседников.

Что нужно власти

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