Политика / Международные отношения

Президенты США и Франции предложили вернуть Россию в G7

Но самой Москве «семерка» уже не очень-то и нужна, считают эксперты

Россию было бы целесообразно вновь допустить к переговорам в рамках G7, заявил во вторник журналистам президент США Дональд Трамп. Эту идею в телефонном разговоре с ним выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Владимиром Путиным, сообщил телеканал CNN; возможно, лидеры «семерки» обсудят ее на саммите во французском Биаррице 24–25 августа.

Представитель МИД России Мария Захарова в среду воздержалась от детальных комментариев, заявив, что пока нет официальных предложений, «сложно понять, о чем идет речь». «Там много других членов «семерки». Мы знаем о настроении двоих, но нужно узнать о настроениях остальных», – сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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