Президент Франции станет неформальным посредником между странами «семерки» и Ираном
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Лидеры стран – участниц трехдневного саммита G7, завершающегося в понедельник во французском Биаррице, решили наделить президента Франции Эмманюэля Макрона полномочиями вести переговоры с Ираном по проблемам ядерной сделки и передать Тегерану послание группы, сообщило в воскресенье AFP со ссылкой на дипломатический источник. Сам Макрон позже уточнил, что формальных мандатов в «семерке» не выдают и ни одна страна G7 не сможет говорить с Ираном от имени всего клуба. Поэтому, обсуждая с коллегами подобные проблемы, он говорит только от имени Франции, но с учетом переговоров с иранской стороной, пояснил французский президент.
Накануне саммита Макрон встретился в Париже с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После обсуждения предложений обеих сторон по обеспечению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) иранский министр выразил надежду, что в ходе саммита G7 французский президент сможет провести консультации и с остальными странами – участниками ядерной сделки.
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