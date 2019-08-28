ЦИК будет бороться с фальсификациями с помощью цифровых технологий

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Элла Памфилова надеется улучшить систему голосования с помощью новейших технологий Михаил Александров / ТАСС

На открывшейся в среду выставке, посвященной 25-летию ГАС «Выборы», Центризбирком представил действующие образцы и прототипы устройств, которые могут использоваться на выборах. В столице в единый день голосования, 8 сентября, откроют 30 цифровых избирательных участков, оснащенных комплексами электронного голосования последнего образца. На них смогут проголосовать иногородние избиратели. Пока в эксперименте задействованы четыре региона, где пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, а также 16 субъектов, где выбирают губернаторов. Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что если эксперимент будет признан успешным, то уже в 2020 г. могут открыть до 5000 цифровых избирательных участков. По его словам, Центризбирком заключил соглашение о проведении эксперимента по организации электронного голосования, он обойдется в 136 млн руб., тестируется оборудование «Ростеха», но окончательный поставщик еще не определен.

Мероприятия ЦИК включены в нацпрограмму «Цифровая экономика», напомнил замминистра связи Олег Пак. «На ближайшие годы у нас очень серьезные планы по созданию новых сервисов, причем не только для избирателей, но и для политических партий, наблюдателей и СМИ. Пока одни ворчат и бурчат по поводу каких-то предполагаемых фальсификаций, мы четко и последовательно, наплевав на все эти ворчания, бурчания и всякого рода инсинуации и предложения, ведем одну линию, – заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, – к тому, чтобы выборы были максимально прозрачными, открытыми, доступными и понятными для наших граждан».