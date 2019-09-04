Число осужденных по «московскому делу» достигло пяти

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Кирилл Жуков (на фото) получил три года колонии за прикосновение к шлему бойца Росгвардии Евгений Разумный / Ведомости

Кирилл Жуков, который 27 июля в ходе несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму приподнял забрало шлема бойца Росгвардии, приговорен в среду Тверским судом к трем годам колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). В приговоре говорится, что Жуков, действуя умышленно и зная, что перед ним находится представитель власти при исполнении, нанес тому один удар в голову левой рукой, пытаясь сорвать шлем, отчего пострадавший испытал физическую боль. Следствие провело специальную экспертизу, установившую, что даже небольшое воздействие рукой на забрало шлема снизу вверх вызывает отклонение головы назад и плотный контакт ремешка с кожными покровами подбородочной области. Сам Жуков доказывал, что лишь взмахнул рукой перед забралом полицейского, так как хотел привлечь его внимание к пострадавшей на акции женщине. Но к этим словам суд отнесся «критически» – их целью было смягчить тяжесть содеянного, объяснила судья.

Мещанский суд в среду приговорил к 3,5 года колонии общего режима Евгения Коваленко. Он признан виновным в применении насилия в отношении двух сотрудников правоохранительных органов: одного толкнул, а в другого бросил мусорный бак. «Достоверно зная, что находящийся перед ним Терещенко находится при исполнении обязанностей, с силой толкнул того двумя руками в область туловища справа, отчего тот потерял равновесие и упал с высоты собственного роста на гранитные ступени, испытав физическую боль», – зачитывала судья. Продолжая реализовывать преступный умысел, Коваленко схватил обеими руками за бронежилет бойца нацгвардии Максима Салиева, резко дернул и потащил его на себя, причиняя тому физическую боль. После того как Терещенко оттолкнул Коваленко, тот схватил урну и бросил ее в полицейских, попав Салиеву в нижнюю часть спины. Как следует из приговора, полицейский испытал при падении не только физическую боль, но и моральные страдания, так как вспомнил в этот момент о необходимости исполнять свои обязанности.