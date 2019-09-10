Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: Электроника подвела

Электронное голосование на выборах в Мосгордуму станет поводом для судебных разбирательств

Проигравший из-за дистанционных выборов кандидат Юнеман готов дойти до Конституционного суда

Кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман потребовал от Мосгоризбиркома (МГИК) признать недействительными итоги экспериментального электронного голосования в округе № 30. Он считает, что оно не позволяет с достоверностью определить волеизъявление избирателей. Юнеман проиграл кандидату от власти Маргарите Русецкой 84 голоса, но система электронного голосования трижды давала сбой, что дает основание говорить о невозможности установить реальный выбор избирателей, полагает кандидат.

Как отмечается в жалобе Юнемана, по закону о гарантиях избирательных прав продолжительность голосования не может быть менее 10 часов, а избирательные участки должны быть доступны для граждан в течение всего дня голосования. Недоступность же участка в удобный избирателю момент является формой отказа в реализации его избирательных прав, уверен Юнеман. Между тем 8 сентября в системе электронного голосования было три сбоя: с 10.00 до 11.20 не смогли проголосовать более 300 избирателей, при устранении последствий этого сбоя бюллетени могли быть выданы дважды, а с 16.00 по 19.00 возникали проблемы с доставкой sms.

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