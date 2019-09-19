Политика / Власть
Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Власть не хочет делиться

Провластное большинство отдало оппозиции лишь четверть руководящих постов в Мосгордуме

На первом заседании столичного парламента оппоненты власти не были полностью едины

Мосгордума снова стала местом для дискуссий, но делиться властью с оппозицией, получившей в думе 20 из 45 мест, «Единая Россия» не намерена. Таковы главные итоги прошедшего в четверг первого заседания столичного парламента, избранного 8 сентября.

Заседание открыл старейший депутат – коммунист Николай Губенко, который пожелал коллегам, чтобы они старались «в пылу политических баталий сохранить свою душу». Попытки представителей «Яблока» Сергея Митрохина и Дарьи Бесединой начать работу с обсуждения вопроса о прекращении репрессий против участников московских протестов Губенко пресек, пояснив, что и сам хотел поднять этот вопрос, но рассматривать его, согласно регламенту, следует в конце заседания.

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