Провластное большинство отдало оппозиции лишь четверть руководящих постов в Мосгордуме

Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Власть не хочет делиться

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Коммунист Николай Губенко (слева) охотно уступил лидерство единороссу Алексею Шапошникову Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мосгордума снова стала местом для дискуссий, но делиться властью с оппозицией, получившей в думе 20 из 45 мест, «Единая Россия» не намерена. Таковы главные итоги прошедшего в четверг первого заседания столичного парламента, избранного 8 сентября.

Заседание открыл старейший депутат – коммунист Николай Губенко, который пожелал коллегам, чтобы они старались «в пылу политических баталий сохранить свою душу». Попытки представителей «Яблока» Сергея Митрохина и Дарьи Бесединой начать работу с обсуждения вопроса о прекращении репрессий против участников московских протестов Губенко пресек, пояснив, что и сам хотел поднять этот вопрос, но рассматривать его, согласно регламенту, следует в конце заседания.