Александр Шестун пожаловался в Конституционный суд на недопуск к выборам Михаил Почуев / ТАСС

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, арестованный по подозрению в превышении должностных полномочий, пожаловался в Конституционный суд на нормы УПК и закона о содержании под стражей, не позволившие ему поучаствовать в выборах, сообщила его супруга Юлия Шестун. Жалоба зарегистрирована и, по данным электронной картотеки суда, находится на предварительном изучении. В соответствии с законом человек, пока он не осужден, имеет полное право избирать и быть избранным, напоминает Шестун в жалобе (есть у «Ведомостей»). Но фактически его реализация была поставлена в зависимость от действий следствия, жалуется он.

В 2018 г. Шестун выступил с открытым обращением к президенту, в котором сообщил о конфликте с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и заявил, что уйти в отставку его уговаривали начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов и руководитель управления «К» ФСБ Иван Ткачев. Шестуну грозили уголовными делами, если он не откажется от участия в предстоящих в районе выборах. Аудиозаписи этих разговоров Шестун опубликовал.

13 июня, за шесть дней до назначения очередных выборов главы Серпуховского района, против Шестуна было возбуждено уголовное дело, а на следующий день его арестовали. 7 июня Шестун выдвинул свою кандидатуру на выборах, но получил отказ в регистрации из-за того, что не смог открыть избирательный счет: администрация СИЗО отказалась пустить к нему нотариуса для оформления доверенности на действия от имени кандидата. Отказы были мотивированы «отсутствием письменного разрешения следователя». За сутки до завершения регистрации следователь выдал разрешение, но отправил его в «Лефортово» почтовым сообщением, и Шестун получил необходимые документы уже по окончании регистрации кандидатов, рассказал его адвокат Михаил Трепашкин.

Шестун обращает внимание на то, что согласно уголовному законодательству обвиняемый имеет право на свидания с нотариусом «без ограничения их числа и продолжительности», когда речь идет о представлении интересов обвиняемого в сфере предпринимательства. Если же визит имеет другую цель, то действует правило, по которому для свидания требуется письменное разрешение следователя, – эту практику подтвердили решения Лефортовского и Головинского судов, где были обжалованы полученные отказы. Однако, подчеркивается в жалобе, понятие «письменное разрешение следователя» в законодательстве не раскрывается, нет правовых норм, которые обязывали бы следователя давать такое разрешение или соблюдать при этом установленные законами о выборах сроки избирательных действий, не установлена форма такого разрешения. Такая ситуация создает риск произвольного отношения к кандидатам и может привести к невозможности реализации гражданами пассивного избирательного права – как это и произошло в данном случае, отмечает Шестун.

«Думаю, перспективы у этого дела есть», – говорит партнер консалтингового бюро T&M Гарегин Митин. По его мнению, в вопросе реализации пассивного избирательного права граждан, находящихся под арестом, действительно существует неопределенность. Между законами не должно быть коллизии и было бы хорошо, если бы Конституционный суд ее как-то разрешил – не важно, будет ли это постановление по делу или просто определение, в котором будет дано необходимое толкование, добавляет эксперт.