Освобождение Алексея Миняйло – еще один шаг к полному развалу «московского дела»
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Басманный суд Москвы в четверг освободил из-под стражи Алексея Миняйло – волонтера штаба экс-кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, обвинявшегося в участии в массовых беспорядках по ст. 212 УК. А спустя несколько часов Следственный комитет (СКР) закрыл и возбужденное в отношении его дело, сообщил адвокат Миняйло Алан Гамазов.
В своем ходатайстве в суд, как следует из документа, опубликованного накануне руководителем Международной «Агоры» Павлом Чиковым, следствие добивалось продления ареста Миняйло. Сам он свою вину не признавал и говорил, что провел 27 июля в Хамовническом суде, куда был доставлен после задержания в центре сбора подписей. Следователь на заседании заявил, что при расследовании получены доказательства участия Миняйло в массовых беспорядках. Но при этом предложил перевести обвиняемого под домашний арест, поскольку на начальном этапе следствие и суд считали, что он может скрыться и оказать давление на следствие, а теперь большинство свидетелей по делу уже допрошены. Прокурор тоже попросил освободить Миняйло из-под стражи.
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