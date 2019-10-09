Сможет ли глава администрации Гонконга подавить протесты

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Кэрри Лэм, глава администрации Гонконга Anthony WALLACE / AFP

За первые шесть дней октября экономика Гонконга потеряла из-за протестов против властей минимум $356 млн, оценила South China Morning Post. В частности, из-за вандализма в субботу гонконгский метрополитен был закрыт впервые за 40 лет своего существования.

Спусковым крючком протестов в Гонконге стал законопроект об экстрадиции в Китай обвиняемых в преступлениях по его запросу. Он был предложен в феврале этого года, а в марте прошли первые протесты. Но власти долго отказывались отзывать проект, пока протестующие не взяли дело в свои руки. 12 июня они сорвали голосование, заблокировав вход в здание парламента.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм долго сомневалась, как поступить. 15 июня она объявила, что голосование будет приостановлено на неопределенный срок. Потом – что законопроект «мертв», в ответ на что услышала, что такого понятия в законодательстве нет. И только 4 сентября объявила об официальном отзыве законопроекта. Но уже было поздно.

К тому времени требования протестующих пополнились. Например, они хотят освобождения без суда и наказания всех арестованных, привлечения полицейских к ответственности за жестокость при подавлении демонстраций и отставки самой Кэрри Лэм.

Студентка-активистка

Кэрри Лэм родилась 13 мая 1957 г. в Гонконге. Ее родители – иммигранты из китайской провинции Чжэцзян. Кэрри – четвертая из пятерых детей. Жила семья не очень богато. Квартира была такой маленькой, что домашние задания приходилось делать, сидя в кровати. На успеваемости это не сказывалось – каждый год она становилась лучшей ученицей в классе. Осечка произошла, только когда ей было 13 лет, – по итогам учебного полугодия Кэрри скатилась на четвертое место. Она вспоминала, что проревела весь день. Ей было стыдно: что подумают о ней родственники и учителя? Вскоре она снова была лучшей.