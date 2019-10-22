Дети репрессированных москвичей рассчитывают на Конституционный суд

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Потомки жертв репрессий не могут встать в очередь на получение жилья в Москве Сергей Фадеичев / ТАСС

Конституционный суд России на заседании во вторник рассмотрел дело о конституционности положений, которые не позволяют получить жилье в Москве людям, чьи родители стали жертвами советских политических репрессий. Поводом для проверки норм закона о реабилитации их жертв и закона Москвы об обеспечении права ее жителей на жилые помещения стали жалобы жительницы Кировской области Алисы Мейсснер, Елизаветы Михайловой из Владимирской области и Евгении Шашевой, которая живет в Республике Коми.

Их родители жили в Москве, но были репрессированы в 1930–1940-е гг. Заявительницы пытались получить жилье в столице, но московские власти отказались даже поставить их на учет в качестве нуждающихся: по местным законам претендовать на это можно только на общих основаниях – т. е. прожив в Москве не менее 10 лет, являясь малоимущим и если на соискателя и каждого члена семьи приходится жилье площадью менее учетной нормы. Заявительницы считают, что такой порядок исключает возможность вернуться туда, где семья жила до репрессий. Формально закон о реабилитации такое право декларирует – но «в случае возвращения на прежнее место жительства». То есть они должны самостоятельно переехать – и только после этого за ними признается право быть принятыми на жилищный учет. В таком истолковании закон о реабилитации противоречит самому существу этого права и делает его нереализуемым, подчеркивают заявители.