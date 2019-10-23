«Европа может исчезнуть как политический проект»

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Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Reuters

Министр иностранных дел Испании и бывший (2004–2007) председатель Европарламента Жозеп Боррель не очень хорошо владеет дипломатическим языком – высказывается резко, прямолинейно и успел нанести немало обид. Из-за него этой весной испанского посла вызывали в российский МИД: Боррель в интервью газете El Periodico назвал Россию врагом и угрозой.

Не нравится ему и Дональд Трамп («это первый американский президент, который выразил враждебность по отношению к европейскому проекту, назвав нас врагами»), который в Венесуэле «ведет себя по-ковбойски», и вообще «Вашингтон играет в одни ворота». Жителям Старого Света, по его словам, неприятно, проснувшись поутру, обнаружить, что США приняли решение, которое прямо затрагивает каждого европейца.

В прошлом году Боррель умудрился оскорбить индейцев. Он считает, что в Европе построить сейчас федеративное государство не в пример сложнее, чем когда-то в США. У Штатов была короткая история, в которой не было множества междоусобиц, языковых барьеров и многовековых трений между разными народами. Белые были вынуждены объединиться в борьбе против коренного населения. Все это он подробно объяснял потом, когда извинялся перед общественной организацией «Движение американских индейцев». Первоначальное его высказывание было короче: для того чтобы американцам получить независимость, «все, что им пришлось сделать, – это убить четырех индейцев; остальное было проще простого».

Боррель рассорился даже с жителями родного городка. Он родился в Каталонских Пиренеях – г. Побла-де-Сегуре с населением 3000 жителей. В прошлом году, гордые успехами земляка, они назвали в его честь улицу. Но Боррель постоянно доказывает, что Каталония должна быть испанской. В прошлом году три четверти мест в городском совете заняли сторонники независимости и объявили, что проведут референдум о возвращении улице старого названия.

Чего хочет Боррель

Боррелю предстоит управлять дипломатическим корпусом более чем с 4000 сотрудников по всему миру. Он уже успел недвусмысленно выразить разочарование внешней политикой ЕС. «Возникает мнение, что Европа может исчезнуть как политический проект, потому что она не в состоянии реагировать на проблемы своих граждан, возникшие в последнее время», – сказал он, выступая полгода назад перед Европейским советом по международным отношениям. Боррелю предстоит проводить заседания совета, в который входят европейские министры, ответственные за вопросы обороны, торговли и внешних отношений. Но этот самый совет он полгода назад назвал «скорее Долиной слез», чем центром принятия решений: «Нам рассказывают о своих страданиях, мы выражаем наши соболезнования <...> но после этого не следует действий, мы просто переходим к следующему [пункту повестки]».