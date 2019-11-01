Обыск в Физическом институте РАН связан с экспортом обработанного оптического стекла

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Николай Колачевский не понимает, зачем такие большие силы брошены на расследование пустякового дела PhotoXPress

В четверг стало известно, что прошедшие накануне следственные мероприятия в здании научно-исследовательского центра Физического института им. Лебедева (ФИАН) Российской академии наук связаны с поставкой в Германию оптических элементов компанией, которая арендовала помещения в ФИАНе. Об этом сообщил журналистам директор института Николай Колачевский. «Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой «Триоптикс» в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне. По моим общим представлениям – деталей, увы, не знаю, – ценность таких окошек составляет от 50 000 до 100 000 руб.», – сказал Колачевский «Интерфаксу» в четверг. Он пояснил, что ФИАН сдает небольшую часть своих помещений в аренду, причем акцент делает на размещении высокотехнологических компаний, а все договоры аренды проходят согласование в Министерстве науки и высшего образования (ведомство исполняет функции учредителя ФИАНа).

Гендиректор «Триоптикса» Ольга Канорская рассказала, что в среду обыск провели также у нее дома, а ее саму допросили в качестве свидетеля. Ордер на обыск был выдан Мещанским судом по делу о контрабанде оружия и военных материалов (ч. 3 ст. 226.1 УК). Дело расследует СКР, но на допросе присутствовал сотрудник ФСБ, рассказала Канорская.