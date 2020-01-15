Как изменить Конституцию в обход конституционной нормы

Однако есть способ обойти эту норму путем внесения поправки в главу 3-ю Конституции, для изменения которой не требуется созыва Конституционного собрания. В статье 79 говорится: «Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации». Если дополнить эту статью словами о том, что международные договоры и решения международных органов действуют в России только в части, не противоречащей российской Конституции», то это фактически и будет означать установление приоритета российского законодательства над международным.