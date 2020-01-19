Военная сила снова становится инструментом соперничества великих держав

О размывании традиционных международных связей свидетельствуют и конфликты внутри Евросоюза и НАТО. Конец эпохи монолитного антироссийского Запада в сочетании с возрастающей ролью военной силы в противовес мягкой силе дает России преимущества, говорится в докладе: «Москве не нужно переманивать чужих союзников – ей достаточно того, что в традиционных альянсах возрастает их степень свободы». Примечательна, например, позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, претендующего на лидерство в ЕС и одновременно выступающего за наращивание связей с Россией. Хотя надеяться на быстрое примирение России с ЕС не стоит, ведь даже относительно дружественно настроенные страны – Франция, Италия, Германия – будут поддерживать сближение с Россией только в обмен на ее уступки по Донбассу и отдаление от Китая. В этих условиях Москве нельзя забывать и о восточном векторе: именно сейчас Россия может стать «главным центром политической гравитации в Большой Евразии» и способствовать появлению «евразийского концерта», ориентированного на формирование инклюзивной, а не блоковой системы безопасности.