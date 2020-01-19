Военная сила снова становится инструментом соперничества великих держав
Доминированию консолидированного Запада на международной арене пришел конец: мир вступил в новую эру, когда государства все чаще руководствуются своими интересами, отказываясь от союзных обязательств, говорится в докладе «Международные угрозы 2020. Каждый – за себя», подготовленном консалтинговым агентством МГИМО «Евразийские стратегии». Ярче всего это видно на примере США: если президент Дональд Трамп переизберется в 2020 г. и продолжит изоляционистский курс, то существующая со времен распада СССР моноцентричная международная система будет и дальше размываться, а передел мира только ускорится. Хотя в любом случае «внутренний конфликт элит и паралич американской политической системы» продолжатся еще 8–10 лет, пока к власти не придет следующее поколение политиков.
О размывании традиционных международных связей свидетельствуют и конфликты внутри Евросоюза и НАТО. Конец эпохи монолитного антироссийского Запада в сочетании с возрастающей ролью военной силы в противовес мягкой силе дает России преимущества, говорится в докладе: «Москве не нужно переманивать чужих союзников – ей достаточно того, что в традиционных альянсах возрастает их степень свободы». Примечательна, например, позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, претендующего на лидерство в ЕС и одновременно выступающего за наращивание связей с Россией. Хотя надеяться на быстрое примирение России с ЕС не стоит, ведь даже относительно дружественно настроенные страны – Франция, Италия, Германия – будут поддерживать сближение с Россией только в обмен на ее уступки по Донбассу и отдаление от Китая. В этих условиях Москве нельзя забывать и о восточном векторе: именно сейчас Россия может стать «главным центром политической гравитации в Большой Евразии» и способствовать появлению «евразийского концерта», ориентированного на формирование инклюзивной, а не блоковой системы безопасности.